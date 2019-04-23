FETÖ’ye şifreli selam çaktı

15 Temmuz darbe girişimini yöneten darbecilere adını veren “Yurtta sulh” sloganı, Meral Akşener’den sonra sandıkta hırsızlık şaibesine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun da dilinden düşmez oldu.
FETÖ’ye şifreli selam çaktı23.04.2019 22:50
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