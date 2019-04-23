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FETÖ’ye şifreli selam çaktı

23.04.2019 22:50

15 Temmuz darbe girişimini yöneten darbecilere adını veren “Yurtta sulh” sloganı, Meral Akşener’den sonra sandıkta hırsızlık şaibesine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun da dilinden düşmez oldu.


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