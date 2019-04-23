FETÖ’ye şifreli selam çaktı 23.04.2019 22:50

15 Temmuz darbe girişimini yöneten darbecilere adını veren “Yurtta sulh” sloganı, Meral Akşener’den sonra sandıkta hırsızlık şaibesine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun da dilinden düşmez oldu.