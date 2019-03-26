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FETÖ'ye peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı

26.03.2019 11:26

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik 15'i muvazzaf asker, 17 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.


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