FETÖ/PKK'dan çirkin algı operasyonu

Afrin'de gerçekleştirilen "Zeytin Dalı Harekatı" devam ederken terör örgütlerinin maşaları da boş durmuyor. FETÖ/PKK medyayı trolleyerek Afrin'de gerçekleştirilen operasyona gölge düşürmeye çalışıyor. Sosyal medya üzerinden yayınlanan gerçek dışı fotoğraf ve görüntülerle algı operasyonu yapılıyor. Amaç harekatı gölgelemek, sivil kayıplar olduğu yönünde algı oluşturmak ve Türkiye'yi uluslararası arenada zor durumda bırakmak.
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