FETÖ'nün yeni kirli planı!

FETÖ elebaşı Gülen militanlarına verdiği son talimatında yeni kirli planın sinyallerini verdi. İhanet örgütü yeni hazırlıklar içinde. FETO, yaptığı son konuşmada içerideki FETÖ militanlarının çıkacağından emin bir şekilde "İşi bıraktıkları yerden vira bismillah deyip başlayacaklar, bir yere kadar zaten getirilmişti, orası metafizik adına onları güçlendirmişti. Bundan sonra vitesi yükseltecekler" diyerek oynana yeni kirli senaryoyu açık etti.
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