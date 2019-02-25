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FETÖ'nün TSK soruşturmasında flaş gelişme

25.02.2019 16:20

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 237 muvazzaf askerden 188'i, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.


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