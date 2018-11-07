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"FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışması

07 Kasım 2018, Çarşamba

Partilerin grup toplantılarına "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışması damga vurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında; "FETÖ'nün siyasi ayağı açıklansın." cümlesini kurdu; ancak, Akşener'in danışmanının kısa bir süre önce FETÖ'den tutuklandığını Akşener unuttu.


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