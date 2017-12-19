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FETÖ'nün siyasi ayağı Kemal Kılıçdaroğlu!

17 Aralık 2017, Pazar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün emniyet ve yargı içerisindeki militanları tarafından hükümeti devirmeye yönelik başlatılan 17 Aralık darbe girişimine ilk desteğini açıklayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu. Operasyon emrinin ABD'den verilmesiyle harekete geçen FETÖ militanları, montaj belgelerle Hükümeti devirmeyi amaçlamışlardı. Kılıçdaroğlu da FETÖ'nün ihanet operasyonuna tam destek vererek algı operasyonuna ortak olmuştu. Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün Türkiye'ye yönelik operasyonlarında örgütün yanında yer almasıyla dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları dikkatle takip edilirse örgütün siyasi ayağı da ortaya çıkıyor.

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