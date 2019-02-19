FETÖ'nün muvazzaf askerlerine baskın 19.02.2019 09:33

FETÖ’nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları belirlenen 53 muvazzaf Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu hakkında operasyon başlatıldı. Şüpheliler için gözaltı, yakalama, arama ve el koyma talimatı verildi.