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FETÖ'nün muvazzaf askerlerine baskın

19.02.2019 09:33

FETÖ’nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları belirlenen 53 muvazzaf Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu hakkında operasyon başlatıldı. Şüpheliler için gözaltı, yakalama, arama ve el koyma talimatı verildi.


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