FETÖ’nün medya yapılanması davasında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan gözaltına alındı.
FETÖ’nün medya yapılanması davasında tahliye edilen Ahmet Altan gözaltına alındı!12.11.2019 22:29
- FETÖ’nün medya yapılanması davasında tahliye edilen Ahmet Altan gözaltına alındı!
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