FETÖ'nün medya sorumlusu Tarık Toros'tan 31 Mart sonrası için alçak tehdit 25.03.2019 18:26

Firari durumda bulunan ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesi FETÖ'nün medya sorumlularından biri olan Tarık Toros, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler sonrası açık açık darbe ve dış müdahale tehdidinde bulundu. Sokak hareketlerini de işaret eden Toros, "31 Mart seçimlerinde AKP oy kayberse içerde ve dışarda hareketlenmeler olacaktır." dedi. İşte FETÖ'cü Tarık Toros'un o sözleri...