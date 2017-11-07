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FETÖ’nün medya karargahı ilk kez görüntülendi!

06 Kasım 2017, Pazartesi
15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin faili Fetullahçı terör örgütünün iki medya üssünden biri olan Samanyolu TV binası ilk kez A Haber tarafından görüntülendi. Binada kayıtlara geçenler eli kanlı örgütün binayı terk ederken güttüğü planı ortaya çıkardı.
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