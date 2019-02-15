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FETÖ'nün kritik ismi Zahide Üner kaçarken yakalanmıştı! Yeni ayrıntılar ortaya çıktı

15.02.2019 18:15

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın "sağ kolu" olduğu belirtilen ve yurt dışına çıkış hazırlığı yaparken sahte kimlikle yakalanan Zahide Üner'in kaçışını organize ettiği ileri sürülen bir avukat gözaltına alındı. Sahte kimlikle yakalanan Üner'in, cep telefonunu İstanbul'daki evde bıraktığı, üzerinde 10 bin dolar ve 18 bin avro bulunduğu belirtildi.


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