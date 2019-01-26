FETÖ'nün köpükçü delisi Faruk Arslan iyice sıyırdı 26 Ocak 2019, Cumartesi

CHP'ye oy toplamaya çalışan ve katıldığı köpük partileri ile bilinen firari FETÖ'cü Faruk Arslan cennete ve arafa yolculuk yaptığını iddia etti. Arslan bunun yanı sıra ruhunun kendisinden habersiz bir şekilde hacca gittiğini söyledi.