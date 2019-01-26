FETÖ'nün köpükçü delisi Faruk Arslan iyice sıyırdı

CHP'ye oy toplamaya çalışan ve katıldığı köpük partileri ile bilinen firari FETÖ'cü Faruk Arslan cennete ve arafa yolculuk yaptığını iddia etti. Arslan bunun yanı sıra ruhunun kendisinden habersiz bir şekilde hacca gittiğini söyledi.
FETÖ'nün köpükçü delisi Faruk Arslan iyice sıyırdı26 Ocak 2019, Cumartesi
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