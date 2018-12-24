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FETÖ'nün hücre evine 'sarı yelek' operasyonu

24 Aralık 2018, Pazartesi

Bursa'da FETÖ'nün Gaybubet olarak bilinen hücre evlerine yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, 19 sarı, 9 turuncu yelek ile bir miktar sahte kimlik ele geçirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, alınan bir istihbaratı değerlendirip şahısları teknik takibe aldı. Bu sabah saatlerinde ise operasyona start verildi.


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