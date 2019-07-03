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FETÖ'nün gerçek yüzünü gösteren "The Network" belgeselinin ilk gösterimi Belçika'da yapıldı

03.07.2019 19:46

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı bir proje çerçevesinde, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "The Network" adlı belgeselin özel gösterimi yapıldı.


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