FETÖ'nün GATA yapılanmasına büyük darbe 25 Aralık 2018, Salı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kapatılan GATA'daki mahrem yapılanmasına yönelik bir operasyon düzenlendi. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nın tespit ettiği üst düzey bir mahrem imamdan ele geçirilen 2048 oyunu görünümlü bir program üzerindeki örgüte ait kripto yazışmalardan elde edilen veriler ışığında belirlenen 30 şüpheli için 5 ayrı ilde operasyon başlatılırken, şüphelilerin 24'ünün askeri doktor olduğu öğrenildi.