FETÖ'nün futbol yapılanması davası: Zafer Biryol'un tahliye talebine ret 19.03.2019 17:22

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanması kapsamında, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Biryol'un, suçun vasıf, mahiyeti ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren deliller bulunması gerekçeleriyle bu halinin devamına hükmetti.