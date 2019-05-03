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FETÖ'nün "Deniz Kuvvetleri" yapılanmasına operasyon

03.05.2019 10:14

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen, 14'ü halen görevli 29 askerden 26'sı gözaltına alındı


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