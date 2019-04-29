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FETÖ'nün Çorum'daki yeni yapılanmasına yönelik operasyon

29.04.2019 16:14

FETÖ/PDY'nin Çorum genelinde yeniden yapılanması için çalışma yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin yeniden yapılanma ve eleman temini konularında kullanılmak üzere ABD ve Almanya gibi ülkelerden para akışı sağlandığı belirlendi.


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