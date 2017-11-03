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FETÖ'nün beyin takımı ABD'de görüntülendi

02 Kasım 2017, Perşembe
Teröristbaşı Fetullah Gülen ve örgütün önde gelen teröristleri Ekrem Dumanlı ile Cevdet Türkyolu'nun ABD'deki yeni görüntüleri ilk kez A Haber'deki Kadraj programında yayınlandı.
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