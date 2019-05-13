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FETÖ'nün Avrupa'daki inleri ifşa oluyor! "Firar imamı" Yalçın Esmek böyle görüntülendi...

13.05.2019 11:31

FETÖ’cülerin tüm firar işlerini Yunanistan’dan organize eden örgüt imamı Yalçın Esmek Atina’da Alman plakalı aracında görüntülendi. Yalçın Esmek, diğer Avrupa ülkelerini rahatça ziyaret ederek örgüt imamlarıyla buluşuyor.


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