FETÖ’cülerin tüm firar işlerini Yunanistan’dan organize eden örgüt imamı Yalçın Esmek Atina’da Alman plakalı aracında görüntülendi. Yalçın Esmek, diğer Avrupa ülkelerini rahatça ziyaret ederek örgüt imamlarıyla buluşuyor.
FETÖ'nün Avrupa'daki inleri ifşa oluyor! "Firar imamı" Yalçın Esmek böyle görüntülendi...13.05.2019 11:31
- Başakşehir Şehir Hastanesi'nin son hali havadan görüntülendi! Dünyanın en büyüklerinden biri
- Başkan Erdoğan, Tarabya'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti
- ODTÜ mezunu kariyerini bıraktı! Şimdi talebe yetişemiyor...
- FETÖ'nün Avrupa'daki inleri ifşa oluyor! "Firar imamı" Yalçın Esmek böyle görüntülendi...
- Deniz Kurdu 2019 Tatbikatı'nın Akdeniz etabı başladı
- Dünyanın en iyi deniz füzesi Atmaca envantere giriyor
- E-5 Karayolu’nda 'makas' terörü
- İstanbul'da servis aracı ağaca çarptı
- Kahramanmaraş'ta üzerinde oynadıkları traktörle beraber baraj göletine düşen 3 çocuk boğuldu
- Başkan Erdoğan’dan vatandaşa, “Daha güzel olacak” cevabı
- Son dakika... Başkan Erdoğan'dan, 'Geleneksel Beyoğlu İftarı'nın ardından önemli açıklamalar
- Teravih namazında camiye giren kedi cemaati seferber etti! İşte o anlar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.