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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

21.03.2019 11:01

Kayseri merkezli 13 ildeki operasyonda gözaltına alınanların sayısı 33'e çıktı.


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