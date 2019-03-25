FETÖ'nün Aselsan imamı TÜBİTAK'tan çıktı

FETÖ’nün ASELSAN’daki mühendislerinden sorumlu imamlarından şüpheli Ömer Faruk H.’nin eski TÜBİTAK çalışanı olduğu ortaya çıktı. Ömer Faruk H., örgütün ASELSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN imamının Fuat kod adlı Ramazan Genç olduğunu anlattı.
FETÖ'nün Aselsan imamı TÜBİTAK'tan çıktı25.03.2019 17:43
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