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FETÖ'nün ankesörlü telefon şifresi

18.04.2019 14:39

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, mahrem imamların, kendi sorumluluğu altında bulunan askerlerin deşifre olmaması için, telefon numaralarını şifreleme metodu kullanarak kaydettikleri vurgulandı.


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