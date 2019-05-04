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FETÖ’nün ABD’deki sözleşmeli okullarına verilen milyarlarca dolarlık hibeler deşifre edildi

04.05.2019 17:36

FETÖ’nün ABD’deki sözleşmeli okullarına verilen milyarlarca dolarlık hibelerin yöneticiler tarafından buhar edildiği, işlenen finansal suçlar ve FBI baskınları bütçe raporunda tek tek deşifre edildi.


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