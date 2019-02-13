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FETÖ'den yargılanan Uğur Tütüneker'in beraatine karar verildi

13.02.2019 11:04

FETÖ'nün futbol ayağına ilişkin 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan, eski futbolcu Uğur Tütüneker'in beraatine karar verildi.


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