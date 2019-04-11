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FETÖ'den gözaltına alınan ÖSYM eski Başkanı Ali Demir’in YÖK ifadesi ortaya çıktı

11.04.2019 10:17

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve halen emniyette sorgusu devam eden, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’in 19 Mart tarihinden YÖK’e verdiği ifade ortaya çıktı. ALES soru kitapçıklarını neden yaktıklarını anlattı.


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