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FETÖ'den Ekrem İmamoğlu'na açık destek! FETÖ okullarının müzik korosu üyelerine "mazbata" şarkısı söyletip yaydılar

19.04.2019 20:30

AK Parti'nin YSK'ya yaptığı itirazlar sonuçlanmadan oldu bittiye getirilerek mazbatası verilen Ekrem İmamoğlu'na, FETÖ'cülerin açık desteği devam ediyor. Seçim süresi boyunca FETÖ'cüler tarafından aleni şekilde desteklenen İmamoğlu'na verilen bu destek seçimlerin ardından da artarak devam ediyor.


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