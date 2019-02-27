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FETÖ'den aranan eski yüzbaşı havalimanında yakalandı!

27.02.2019 10:35

Van’dan İstanbul’a sahte kimlikle gitmek isteyen ve FETÖ’den araması bulunan eski yüzbaşı, havalimanında yakalandı.


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