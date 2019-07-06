FETÖ'de alçaklığın sınırı yok! Libya'da gizli görevde olan devlet görevlilerini deşifre ettiler 06.07.2019 23:11

Fetullahçı teröristler hainlikte sınır tanımıyor. MİT TIR’ları ihanetinin bir benzeri bu kez Libya’da sahneye konuldu. FETÖ'cüler Libya’da gizli görevde olduklarını iddia ettikleri devlet görevlilerinin kimliklerini ifşa etti. Amaç ise Türkiye’yi hedef ülke haline getirmek. Can güvenlikleri tehlikeye atılan görevliler arasında generaller de var.

KCK soruşturmasında terör örgütüne sızan MİT elemanlarını deşifre eden, Türkmenlere gönderilen yardım tırlarını kameralar önünde durdurarak istihbaratçıların kimliğini açık eden FETÖ, yine ihanet peşinde. Örgüt bu kez de sözde Libya'da gizli görevde olduğunu iddia ederek isim ve resimlerini paylaştığı devlet görevlilerini açık açık hedef gösterdi.