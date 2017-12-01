FETÖ'cülerden ABD Senatörlerine dolar bağışı

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A Haber'de yayınlanan Kadraj programında FETÖ'cü hainlerin ABD'li senatörlere yaptıkları dolar bağışının makbuzları ortaya çıktı.
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