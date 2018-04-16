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FETÖ'cüler umutlarını Akşener'e bağladı

16 Nisan 2018, Pazartesi

Firari FETÖ'cü teröristler karanlık amaçlarına ulaşamadı, hepsi hizmet ettikleri ülkelere kaçtı. Ağır darbe yiyen örgütün umudu ise Meral Akşener. FETÖ militanları sosyal medyada sık sık Akşener'e destek için tweetliyor. Siyaset sahnesinde bazı çevrelerin ve FETÖ'nün istediği gibi bir çıkış yapamayan Akşener'i parlatmak isteyen örgüt militanları sık sık Akşener ve destekçilerini gazlayacak şeyler yazıp paylaşıyor. Teröristbaşı Gülen militanlarına 'Akşener'e sahip çıkın onu koruyun' talimatını vermişti.

FETÖ firarileri arasında bulunan eski polis şefi Emre Uslu, Fuat Avni hesabını kullananlar arasında olduğu tespit edilen Aydoğan Vatandaş, firari hain Hakan Şükür, FETÖ'nün polis akademisi imamlarından Önder Aytaç ve FETÖ'nün medya soruşturmaları kapsamında aranan Tuncay Opçin gibi birçok isim sosyal medya hesaplarından Akşener güzellemesinde bulundu. FETÖ'cüler Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını da destekliyor


YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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isimsiz isimsiz

ne çirkin bi kadın

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evet1
hayır0
cevapla 16.04.2018 14:51
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