Haberler Web TV FETÖ'cüler itiraf: Adil Öksüz bizim adamımız alman derin devleti koruyor

FETÖ'cüler itiraf: Adil Öksüz bizim adamımız alman derin devleti koruyor

26.02.2019 08:56

FETÖ'nün 2 numaralarından Almanya'da firari olan Abdullah Aymaz FETÖ'nün darbeci sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz’ün MİT ajanı olduğunu iddia etmiş ve darbe girişimine nasıl karıştığını bilmediğini söylemişti. Aziz Nesin’in oğlu Ahmet Nesin Aymaz’ın bu iddialarını çürütecek açıklamalarda bulundu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları