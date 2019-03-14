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FETÖ'cüler emniyetten GBT kayıtlarını çalmış

14.03.2019 17:45

Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ'cü Ümit Horzum, FETÖ’nün 15 Temmuz sonrasında emniyetteki GBT kayıtlarını ele geçirdiğini söyledi. FETÖ’cülerin haklarındaki tahkikatın durumunu buradan gördüklerini anlatan Horzum, “Sahte kimlik taleplerini 2048 isimli programla bana iletiyorlardı” dedi.


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