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FETÖ'cüler Avrupa'da terör estiriyor

08 Şubat 2019, Cuma

FETÖ'cüler Avrupa'da terör estirmeye devam ediyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, DİTİB Bretten Yeşil Cami Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Çelik'in FETÖ'cüler tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını duyurdu.


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