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FETÖ'cüler A Haber muhabirine saldırdı

31 Temmuz 2018, Salı

Alman hükümetinin desteğiyle palazlanan FETÖ'cü teröristler A Haber muhabiri Rahmi Turan'a saldırdı.

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