Haberler Web TV FETÖ'cü sandık başkanı var mı? sorusuna Bakan Soylu yanıt verdi

FETÖ'cü sandık başkanı var mı? sorusuna Bakan Soylu yanıt verdi

09.04.2019 18:24

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da basın mensuplarının sorularının yanıtladı. Bakan Soylu, bir gazetecinin "Ali İhsan Yavuz'un "Sandık başkanlarında FETÖ kapsamında ihraç edilenler var mı? Bu konuda bir inceleme başlatıldı mı?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Soylu, "Yapılan şikayetler var, bizim görevimiz yapılan şikayetleri değerlendirmek durumundayız. Tespitlerimiz var" dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları