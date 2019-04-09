FETÖ'cü sandık başkanı var mı? sorusuna Bakan Soylu yanıt verdi 09.04.2019 18:24

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da basın mensuplarının sorularının yanıtladı. Bakan Soylu, bir gazetecinin "Ali İhsan Yavuz'un "Sandık başkanlarında FETÖ kapsamında ihraç edilenler var mı? Bu konuda bir inceleme başlatıldı mı?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Soylu, "Yapılan şikayetler var, bizim görevimiz yapılan şikayetleri değerlendirmek durumundayız. Tespitlerimiz var" dedi.