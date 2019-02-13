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FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'ın cezası belli oldu

13.02.2019 15:33

15 Temmuz'da Vodafone Arena'ya ve TRT'ye asker taşıyan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sıkışan cuntacıları kurtaran FETÖ'nün kadın pilotu Kerime Yıldırım, mahkemede her şeyi inkar etti.


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