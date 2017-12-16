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FETÖ'cü Korkmaz'ın annesi “Ben çocuğumu Fetih marşıyla büyüttüm"

16 Aralık 2017, Cumartesi
FBI'dan 50 bin dolar alan FETÖ firarisi Hüseyin Korkmaz'ın annesi: "Ben çocuğumu Fetih Marşıyla büyüttüm vatanına ihanet etmez" dedi. Oğlu ise en müptezel hain çıktı!
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