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FETÖ'cü hakim Berman'la ilgili çarpıcı bilgiler

20 Kasım 2017, Pazartesi
A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında FETÖ ve ABD'nin Rıza Sarraf ve Halk Bankası üzerinden Türkiye'yi yıpratmak için kullandığı hakim Richard Berman'ın kirli geçmişi deşifre edildi.
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