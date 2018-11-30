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FETÖ'cü hainlerden A Haber Muhabirine dava

30 Kasım 2018, Cuma

Yurt dışındaki firari FETÖ'cü vatan hainleri A Haber Muhabiri Ramazan Aktaş'a dava açtılar. Viyana'dan canlı yayında gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Aktaş, yılmayacaklarını haberlerini yapmaya devam edeceklerini söyledi.


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