FETÖ'cü hain Enes Kanter İsrail'in maşası oldu! 07.09.2019 13:45

FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'ye yönelik kara propagandalarına devam ediyor. İsrail merkezli bir televizyona katılan Kanter'in, ABD'nin New York şehrinde Yahudi okullarına yardım ettiğini açıklaması dikkat çekti. FETÖ'cü Kanter, 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in soy adını almak için faaliyetlerde bulunmasıyla gündeme gelmişti.

ABD'de FETÖ yapılanmasının üyelerinden Enes Kanter, İsrail medyası üzerinden Türkiye'yi asılsız iddialarla hedef aldı.

İsrail merkezli i24 televizyonu ve sport5.co.il internet spor sitesi üzerinden kara propaganda yapan FETÖ üyesinin, ABD'nin New York şehrinde Yahudi topluluğu ile derin ilişkisini belirtmesi ve Yahudi okullarına yardım ettiğini açıklaması dikkat çekti.

FETÖ'cü Kanter'in, sözde söyleşiler sırasında, Filistin toprağını işgal eden İsrail'e övgüler düzmesi ve İsrail'i ziyaret etmek istediğini belirtmesi de terör örgütünün söz konusu ülkeye duyduğu bağlılığı gösterdi.

FETÖ'cü Kanter, 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in soyadını almak için faaliyetlerde bulunmasıyla gündeme gelmişti.