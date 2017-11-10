FETÖ'cü generalin sözde darbe bildirisini okuma provası ortaya çıtkı
09 Kasım 2017, Perşembe
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında işlenen suçlara ilişkin görülen davanın dosyasına, sanık eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk'un sözde darbe bildirisini okumak için prova yaptığı anların görüntüleri de girdi.
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