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FETÖ'cü eski savcı Ferhat Sarıkaya'ya 10 yıl hapis cezası

28.03.2019 13:16

Son dakika haberine göre FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.


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