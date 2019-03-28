FETÖ'cü eski savcı Ferhat Sarıkaya'ya 10 yıl hapis cezası

Son dakika haberine göre FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.
FETÖ'cü eski savcı Ferhat Sarıkaya'ya 10 yıl hapis cezası28.03.2019 13:16
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