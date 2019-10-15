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FETÖ'cü Enes Kanter FOX'ta ABD'ye yalvardı!

15.10.2019 17:10

Kendisini FETÖ elebaşı Gülen’in manevi oğlu olarak tanıtan Enes Kanter, yayına katıldığı bir ABD kanalında Türkiye'ye yaptırım uygulanması için adeta yalvardı.


Kendisini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak tanıtan Enes Kanter, ABD'de FOX Business kanalında Varney&Co isimli programa konuk oldu.

Burada Türkiye hakkında kara propaganda ve iftira kampanyasına devam eden FETÖ üyesi ABD'nin Türkiye yaptırım uygulaması için senatör ve milletvekilleriyle görüştüğünü söyledi.

Hainlik konusunda adeta çığır açan FETÖ'cü "Erdoğan, Türkiye'yi yanlış yola sokuyor. ABD yaptırım uygularsa bu sorun çözülür" diyerek aynı zamanda YPG'ye karşı yapılan Barış Pınarı Operasyonu'nun sonlandırılmasına da destek verdi.

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