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FETÖ’cü AYM üyelerinin fotoğrafları aile albümünde!

25.04.2019 17:00

Anayasa Mahkemesi’nin karşılama salonunda bulunan aile albümünde, FETÖ’nün hain darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen hükümlü AYM üyeleri Alparslan Altan ve Erdal Tercan’ın fotoğrafının kaldırılmaması dikkat çekti.


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