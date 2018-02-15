FETÖ’cü alçak Tuğrul Özşengül’ün darbeden dakikalar sonra yaptığı konuşma 14 Şubat 2018, Çarşamba

Darbe gecesi ABD'den yayın yapan Samanyolu TV'ye çıkarak hain girişimi destekleyen Polis Akademisi eski öğretim üyesi Tuğrul Özşengül tutuklandı. Darbeden dakikalar sonra yaptığı konuşmada "Güç kimdeyse polis onun yanında olur" diyerek emniyetin darbenin yanında olacağını iddia eden Özşengül, spikerin "Cumhurbaşkanı darbeye direnin der mi?" sorusuna "sanmıyorum, bu işler o kadar kolay değil" şeklinde yanıt verdi. İşte FETÖ'cü alçak Tuğrul Özşengül'ün darbeden dakikalar sonra yaptığı konuşma