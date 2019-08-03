FETÖ'cü Akın İpek’e İngiltere'den 700 milyon liralık darbe

2015'te Londra'ya kaçan FETÖ’nün finansörlerinden FETÖ firarisi Akın İpek’e, kaçak olarak yaşadığı İngiltere’den 'kötü' haber geldi. Türkiye’nin, el konulan altın şirketinden Londra’ya kaçırdığı paralara ve aldığı beş daireye tedbir koydurduğu FETÖ firarisi Akın İpek’in, İngiliz Yüksek Mahkemesi’ne yaptığı itiraz haksız bulundu. İngiliz Yüksek Mahkemesi, Koza-İpek Holding’e atanan kayyumların yetkisinin İngiliz mahkemelerince tartışılamayacağına karar verdi. Böylece FETÖ'cü İpek’in kaçırdığı 60 milyon poundun (405 milyon lira) geri ödenmesi ve İngiltere’de satın aldığı 50 milyon dolar (290 milyon lira) değerindeki 5 malikanenin boşaltılmasının önü açılmış oldu.
FETÖ'cü Akın İpek’e İngiltere'den 700 milyon liralık darbe03.08.2019 16:00
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