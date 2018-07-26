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FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın kilise hayranlığı

26 Temmuz 2018, Perşembe

Kanlı darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan Fetullahçı hainlerin maskeleri tek tek düşmeye başladı. FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan Adem Yavuz Arslan boş zamanlarında İncil derslerine katıldığını söyledi.

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