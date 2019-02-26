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FETÖ yabancı medyaya Adil Öksüz MİT ajanı dedi

26.02.2019 09:11

FETÖ'nün 2 numaralarından Almanya'da firari olan Abdullah Aymaz, "Adil Öksüz bu işe nasıl karıştı Vallahi bilmiyorum. Bir şey demek iftira olur" diyerek Adil Öksüz'ü korudu.


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