FETÖ yabancı medyaya Adil Öksüz MİT ajanı dedi

FETÖ'nün 2 numaralarından Almanya'da firari olan Abdullah Aymaz, "Adil Öksüz bu işe nasıl karıştı Vallahi bilmiyorum. Bir şey demek iftira olur" diyerek Adil Öksüz'ü korudu.
FETÖ yabancı medyaya Adil Öksüz MİT ajanı dedi26.02.2019 09:11
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